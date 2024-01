Palasport Sustinente, al via lavori anti-sisma da un milione di euro

SUSTINENTE – Lo stanziamento era certamente importante, visto che si tratta di fondi Pnrr che sfiorano il milione di euro, ma ora tale stanziamento è destinato a diventare realtà con l’avvio, a Sustinente, dei lavori di miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport. Come ha precisato lo stesso sindaco Michele Bertolini, anche se la conclusione del cantiere è prevista per la fine dell’anno, tutti gli interventi saranno strutturati per non interferire in alcun modo con le attività che sono ospitate nella struttura. Il Palazzetto dello Sport sustinentese – dedicato alla memoria del compianto ex sindaco Bruno Fattori – accoglie infatti sia l’attività agonistiche della società sportiva di basket che quelle di educazione fisica dei ragazzi delle scuole. Che, come noto, si trovano costruite in adiacenza e in comunicazione diretta con il palasport medesimo: «Il cantiere – precisa Bertolini – sarà realizzato principalmente all’esterno e, nei periodi di inutilizzo della palestra, anche all’interno della stessa: in questo modo renderemo sempre più sicuri gli spazi e le strutture destinati alla comunità sustinentese e, in particolare ai nostri ragazzi».Come avevamo accennato l’importo dei lavori sfiora il milione di euro: 980mila per l’esattezza provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I fondi sono stati destinati a Sustinente in attuazione del “Piano Lombardia – Determinazioni in ordine all’utilizzo dei contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative – Fondo ripresa economica – Legge regionale 4 maggio 2020 n.9 – Approvazione dei criteri del bando “Spazio alla scuola” e programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica”.