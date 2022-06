Ponte di San Benedetto: a metà settimana incontro fra Provincia e Toto

SAN BENEDETTO PO Il nuovo incontro tra Provincia di Mantova e Toto, relativamente alla questione del ponte di San Benedetto, si terrà a metà della prossima settimana: ancora non è stata fissata una data ma quasi sicuramente o mercoledì o giovedì le parti si siederanno nuovamente al tavolo. Nel frattempo tecnici al lavoro da entrambe le parti per una quadra che risulta difficile ma, a quanto sembra, non impossibile.

Bocche cucite su tutti i fronti, vista la delicatezza del momento, ma è indubbio che la speranza di tutti è che l’incontro della prossima settimana possa essere, se non risolutivo, almeno utile a tracciare una strada chiara e definita, indipendentemente dalla direzione presa. Quello che comunque è stato più volte ribadito dalla Provincia di Mantova è che esiste comunque un limite invalicabile per legge, ed è quello del rincaro previsto per il tratto golenale, che non potrà superare i 2 milioni. Un limite imposto dalla legge e che la stessa Regione ha ribadito nei giorni scorsi, anche in occasione dell’ultimo – interlocutorio – incontro tra l’ente di Palazzo di Bagno e la ditta di costruzioni.

Lo spiraglio comunque c’è, ed è quello legato al fatto che le parti vogliono trovare una soluzione nel rispetto dei limiti di legge e questa circostanza, che può sembrare esile, rappresenta invece un punto cui aggrapparsi nel tentativo di rimettere in moto l’iter realizzativo che, lo ricordiamo, prevede la traslazione del ponte in posizione definitiva solo quando sarà completato il tratto golenale.