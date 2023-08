Sport e divertimento all’Acquapark di San Giorgio per aiutare i bimbi Leo e Nikolas

SAN GIORGIO BIGARELLO – Organizzata dall’Associazione “I Compagni di Jeneba odv”, con il patrocinio del Comune di San Giorgio Bigarello si svolgerà giovedì 31 agosto 2023 l’evento benefico SLA – SuperLongAcquafitness: l’ultimo della lunga serie di manifestazioni di raccolta fondi sul territorio mantovano e veronese che ha come protagonisti gli impianti natatori. L’iniziativa infatti prevede lo svolgimento di un’ora di acquafitness all’insegna della musica, del benessere fisico e del divertimento, a fronte di un’offerta di 15 euro che comprende anche la consegna di un gadget ricordo della serata.

I fondi raccolti saranno destinati a un duplice obiettivo: aiutare le famiglie di Leo e Nikolas, due bambini della provincia di Mantova malati di Sma, una gravissima malattia invalidante. e contribuire alle spese per il sostentamento dell’orfanotrofio Mahanaimi in Sierra Leone, gestito dall’associazione “I Compagni di Jeneba”.

Dopo il successo delle due precedenti edizioni, la tappa di San Giorgio Bigarello conclude questo tour natatorio 2023 e si svolgerà, con la disponibilità e la collaborazione della direttrice dell’impianto, Licia Lonardi, presso l’AquaMore Aquapark San Giorgio in Largo Botticelli, 2 a San Giorgio a partire dalle ore 18:30.

«Abbiamo voluto caldamente sostenere questa raccolta fondi per il terzo anno consecutivo – commenta l’assessore Laura Spiritelli – perché riteniamo fondamentale incoraggiare la cittadinanza a contribuire, anche se in minima parte, ad aiutare quelle famiglie che devono gestire quotidianamente situazioni cliniche di grandissima portata umana»_ . L’Amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare, prenotando presso la segreteria della piscina oppure attraverso un messaggio whatsapp al numero 328 381 2859.

L’ingresso alla piscina sarà ovviamente gratuito.

Per visionare gli appuntamenti già effettuati e le attività che sono state organizzate nel tempo, si rimanda alla pagina Facebook dedicata all’intero progetto: https://www.facebook.com/superlongacquafitness. (mav)