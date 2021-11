Provinciali, 5 sindaci strappano col centrodestra. Ok a Borsari

MANTOVA – Si chiama Territori Protagonisti, ed è un cartello trasversale di sindaci, con prevalenza di civici vicini al centrodestra, che apre un gruppo di defezione rispetto al candidato “naturale” alle provinciali, il curtatonese Carlo Bottani. I firmatari Michele Bertolini, Luca Malavasi, Marco Pasquali, Alessandro Sarasini e Matteo Zilocchi dichiarano con un documento sottoscritto l’adesione al prescelto del centrosinistra Alberto Borsari.

«Abbiamo speso ogni energia possibile per arrivare a una lista unica. L’obiettivo però non è stato raggiunto», premettono i cinque sindaci, sottolineando che «con la previsione di ingenti risorse per investimenti, è fondamentale essere uniti e amministrare con una squadra di amministratori la più ampia possibile, rappresentativi di tutte le aree».

Preso atto che la scelta non è stata condivisa, «non ci arrendiamo – aggiungono –. In queste ore siamo al lavoro per coinvolgere tutti gli amministratori che su base territoriale, desiderano lavorare per la crescita della nostra Provincia. Alberto Borsari è il candidato presidente. Non ha la tessera del Pd ed è tra i promotori di Territori Protagonisti. La sua presenza alla guida della squadra è garanzia per tutti di massima apertura ed equilibrio».

In un momento così strategico, insistono i firmatari, «dobbiamo essere capaci di guardare avanti e di proporre la miglior soluzione per l’amministrazione della nostra provincia. In questi giorni, continuiamo a calendarizzare moltissimi incontri, al fine di condividere e ampliare il percorso per la stesura del programma, con la sicurezza che gli obiettivi più importanti sono chiari da tempo per tutti».