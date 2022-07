Trova un portafogli con 875 euro e lo consegna ai carabinieri, che rintracciano il proprietario

BORGO VIRGILIO Trova a terra un portafogli gonfio di banconote al centro commerciale “Virgilio” di Cerese e lo consegna subito ai carabinieri di Borgo Virgilio, che riescono a rintracciare il proprietario. Storia a lieto fine questa mattina: a ritrovare il portafogli un cittadino originario di Foggia ma da anni residente in paese, che si è presentato alla locale Stazione Carabinieri per consegnare il prezioso oggetto, finito a terra nei pressi del centro commerciale. Oltre ai documenti, all’interno vi era la cifra complessiva di 875 euro. Subito sono partite le ricerche del proprietario, individuato in un 35enne cittadino indiano, residente a San Benedetto. Quest’ultimo ha ringraziato sentitamente per il grande gesto di civiltà dimostrato.

Questo gesto dimostra, in effetti, che esistono ancora persone oneste e gentili che rispettano il prossimo e soprattutto sono capaci di gesti che non farebbero in molti.