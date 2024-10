Vaccinazione antinfluenzale: a Marmirolo c’è il box ambulatorio

MARMIROLO – Parte la campagna antinfluenzale a Marmirolo e l’amministrazione comunale – per il terzo anno consecutivo – nell’area feste di via di Vittorio – mette a disposizione dei medici di famiglia del territorio, il box ambulatorio per le vaccinazioni antinfluenzali, anti Covid e anti pneumococcica. Il box, che favorirà l’accesso dei pazienti, sarà preparato in questi giorni in collaborazione con il gruppo Manifestazioni marmirolesi, che metterà a disposizione l’area e lo spazio antistante il box predisposto per l’attesa dei pazienti. I medici che utilizzeranno il box sono il dottor Zamarra che riceverà il giorno 25 ottobre dalle 9 alle 13 previo appuntamento, mentre il dottor Lucchini riceverà i pazienti sabato 26 ottobre dalle 9 alle 13 con accesso libero. Tutti i medici effettueranno le vaccinazioni anche nei loro ambulatori. La vaccinazione antinfluenzale è rivolta a chi ha più di 60 anni e a chi è affetto da patologie croniche.