Al Maggi di Viadana apre il liceo sportivo: nel 2025 le prime classi

VIADANA – Dall’anno scolastico 2025/2026 al Liceo “Maggi” di Viadana partirà il liceo sportivo: una notizia di rilievo che amplia l’offerta formativa della cittadina rivierasca e rispetto alla quale il sindaco Nicola Cavatorta ha espresso la propria soddisfazione. «L’importante novità – sottolinea il primo cittadino, intervenuto al vertice svoltosi nella palestra del plesso scolastico nella giornata di mercoledì – è costituita dalla volontà di tutti di far partire il liceo sportivo in quanto il nostro Comune è dotato di impianti che possono soddisfare questa nuova offerta formativa. Ringraziamo la dirigente scolastica professoressa Michela Dall’Asta, il presidente provinciale Carlo Bottani e tutto il suo entourage presenti a Viadana per visionare le criticità e soprattutto le cose positive e le idee messe in campo, frutto della collaborazione tra dirigenza scolastica, amministrazione comunale e provinciale». Oltre al primo cittadino sono intervenuti, in rappresentanza dell’esecutivo locale, gli assessori all’Istruzione Rossella Bacchi, ai Servizi Sociali Mariagrazia Tripodo e ai Lavori Pubblici Romano Bellini. «Abbiamo la grande opportunità – prosegue la dirigente scolastica – di ampliare l’offerta formativa partendo, dall’anno scolastico 2025/2026, con il liceo sportivo. Riteniamo che sia una grande occasione formativa per i ragazzi e un servizio per il territorio». Accanto alla dirigente due docenti: il prof. Pilati, il quale ha sottolineato come la futura apertura di questo nuovo indirizzo rappresenti una grande occasione per tutto il territorio viadanese; analoghe considerazioni in merito, circa la possibilità future per tutto l’istituto, da parte del prof. Trombini. «Sono felice di aver visitato le scuole di Viadana insieme al sindaco, alla dirigente e agli assessori – dichiara il presidente provinciale Bottani – per fare il punto sia per il Liceo Sportivo, per il quale la Provincia di Mantova è favorevole, sia per quanto riguarda la situazione degli edifici, in particolar modo la palestra, con i prossimi lavori da completare».