Venduta l’area della Motorcity di Trevenzuolo. Ignoto l’acquirente

CASTELBELFORTE – Il Motorcity è irrevocabilmente morto. La pista automobilistica, che sarebbe dovuta sorgere sul confine tra le province di Mantova e Verona, fra Vigasio e Trevenzuolo, non potrà più essere realizzata. La società per azioni che era stata creata per costruirla e gestirla, la spa Autodromo del Veneto, ha infatti finito definitivamente la propria storia e i terreni che aveva acquistato sono stati venduti a privati. Si è infatti conclusa l’attività giudiziale che era stata avviata per garantire i creditori. Un soggetto terzo ha rilevato le proprietà fondiarie e le situazioni debitorie della società, aggiunge il liquidatore. In buona sostanza, quindi, i 458 ettari di terreno, di cui 272 ettari nel territorio comunale di Vigasio e il resto in quello di Trevenzuolo sono stati acquistati da una realtà di cui nessuno fornisce per ora il nome.