Via al recupero da un milione dell’ultimo tratto delle mura

BOZZOLO – Si trova attualmente in corso la gara d’appalto volta ad affidare il terzo lotto dei lavori di recupero delle mura Gonzaghesche di Bozzolo del valore di 1 milione e 100 mila euro, pertanto il cantiere, a breve, dovrebbe avere inizio. Come specificato dal primo cittadino Giuseppe Torchio, l’amministrazione comunale è in attesa di conoscere il risultato delle procedure di appalto affidate alla Centrale Unica di Committenza di Borgo Virgilio.

«I lavori avranno inizio a breve – afferma il sindaco di Bozzolo – la gara è ormai agli sgoccioli, attendiamo quindi di conoscere l’esito. Nel mentre – continua l’amministratore – dobbiamo anche affidare e avviare i lavori di riqualificazione delle strade e degli asfalti. Quest’ultimo intervento, sarà realizzato anche grazie alla collaborazione con Migross che per mezzo della compensazione provvederà al rifacimento di una delle vie centrali di Bozzolo con annesso recupero degli arredi esterni».

I lavori di riqualificazione del terzo lotto delle mura potrebbero avere inizio prima della fine del seguente anno; la gara si trova infatti alla fine e il cantiere potrà essere, quindi aggiudicato all’impresa che si occuperà del recupero.