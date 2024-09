Economia alternativa, utopia o realtà? rispondono gli imprenditori del territorio

VIADANA – «E’ necessario sentirsi protagonisti nella ricostruzione di una catena del valore che soddisfi i bisogni nella triplice sostenibilità fra imprese e consumatori, enti privati e pubblici, profit e non profit e cittadini orientati alla costruzione delle condizioni per favorire la crescita di concetti di utilità sociale e bene comune». Queste le riflessioni condivise da Primo Barzoni, Presidente Palm, tra i relatori dell’incontro “L’impresa di un’economia diversa. Economia alternativa: utopia o realtà”, un momento per aprire ad un nuovo approccio ormai imprescindibile. All’appuntamento svoltosi venerdì pomeriggio presso il centro polifunzionale della Coop. Palm W&P in via Codisotto a Buzzoletto, hanno presenziato anche Guido Morelli e Simona Moreni, imprenditori nel settore tessile, e Giovanni Facciolli, imprenditore nel settore dei biomateriale dei dispositivi medici i quali hanno raccontato ai presenti i rispettivi principi adottati al lavoro.