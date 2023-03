Ecco a Ponti sul Mincio i mezzi comunali green e nuovi parcheggi

PONTI SUL MINCIO – Non solo un nuovo parco automezzi comunale, a minor impatto ambientale, con veicoli nuovi e più ecologici, ma anche e soprattutto una serie di lavori per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale dell’intero territorio locale.

Questi sono solo alcuni tra i punti in agenda per il sindaco Massimiliano Rossi e l’amministrazione, tra iniziative già fatte ed ancora da realizzare. Il piccolo centro dell’Alto Mantovano a breve sarà infatti un cantiere a cielo aperto.

Rossi recentemente ha presentato alla cittadinanza, in un incontro pubblico, un progetto che prevede alcuni interventi che riguardano sia la cura e la gestione del verde, che la realizzazione di nuovi posti auto in via Circonvallazione, precisamente in zona Le Fosse. Per l’intera opera, la giunta sarà supportata da un finanziamento di Regione Lombardia, attraverso il bando “Borghi Storici”, per la cifra di 172mila euro, rispetto ai 250mila di investimento totale.

Come detto, i lavori in programma riguardano maggiormente piante ed alberi. Per il verde pubblico, interventi mirati su rami secchi ed ingombranti, ormai divenuti pericolosi per auto e passanti ed espianto di pini secolari dalle grosse radici che, negli anni, hanno creato sconnessione lungo i tratti stradali dove si sono insidiati. Al posto dei suddetti pini è prevista una nuova piantumazione.

E sempre per restare in tema “green”, domenica 26 marzo Ponti, lungo il corso del fiume che dà il nome al comune, ospiterà la nuova edizione di “Pulimincio”: una giornata diffusa di pulizia delle rive del corso d’acqua effettuata da volontari. La rassegna di stampo ambientalista – fanno sapere gli organizzatori – coinvolgerà molti cittadini dell’alto mantovano. Per i pontiroli il punto di ritrovo sarà in piazzale della centrale termoelettrica alle 9 del mattino.