CSS Villa Carpaneda, i servizi di assistenza e cura domiciliare

Le cure di cui hai bisogno, nel comfort di casa. Ecco le prestazioni (senza costi per il beneficiario) erogate dal Centro Socio Sanitario di Rodigo

RODIGO – Il Centro Socio Sanitario Villa Carpaneda di Rodigo è una grande struttura socio assistenziale che offre servizi di cura e assistenza alle persone più fragili per accompagnarli al meglio nella fase della terza e quarta età.

Il centro offre una molteplicità di servizi, oltre alle RSA per la lungo degenza e Nuclei Alzheimer, offre ricoveri per le cure intermedie, riabilitazione ambulatoriale e fisioterapia, il Centro diurno per accogliere persone anziane durante il giorno e l’hospice. Da molti anni il CSS Villa Carpaneda, tramite i propri operatori, è attivo sul territorio anche con il servizio di assistenza domiciliare RSA Aperta, un servizio gratuito per il beneficiario poiché finanziato da Regione Lombardia.

Da quest’anno oltre al servizio domiciliare RSA Aperta, il CSS Villa Carpaneda affianca ai servizi di residenzialità e semi-residenzialità anche innumerevoli altri servizi socio sanitari a domicilio: le Cure Domiciliari con la nuova divisione GherHome, completando così la gamma di prestazioni offerte nel comfort di casa alle persone fragili, a partire dai 65 anni di età e per dare un’ulteriore risposta concreta alle esigenze degli utenti e alla continua domanda dal territorio.

Vediamo nel dettaglio le prestazioni domiciliari, SENZA COSTI PER IL BENEFICIARIO, erogate direttamente dal CSS Villa Carpaneda.

IL SERVIZIO DI RSA APERTA

ASSISTENZA DOMICILIARE

(SERVIZIO GRATUITO)

Tra i vari servizi domiciliari erogati dal CSS Villa Carpaneda l’assistenza domiciliare, con la misura RSA Aperta è sicuramente delle più richieste. La RSA Aperta è un progetto finanziato interamente dalla Regione Lombardia e prevede un intervento socio-assistenziale a domicilio SENZA ALCUN ONERE A CARICO DEL BENEFICIARIO/PAZIENTE (DGR 7769/2018).

È un servizio davvero utile per tutte le persone anziane fragili e le prestazioni vengono erogate direttamente tramite il personale altamente qualificato delle RSA.

Gli interventi assistenziali a domicilio sono molteplici (assistenza socio sanitaria, supporto psicologico, mantenimento delle abilità motorio residue, ecc.) a favore del paziente, ma anche un valido supporto per il caregiver.

Il servizio di RSA Aperta – domiciliare è attivabile subito se la persona fragile si trova in una di queste due condizioni:

• anziani non autosufficienti di età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

• Persona con demenza certificata da un medico specialista geriatra o neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A

L’Assistente sociale dott.ssa Carolina Roccio è a disposizione delle famiglie per qualsiasi informazione o per l’attivazione del servizio.

Qui di seguito i suoi recapiti: tel. 0376 650779 oppure tramite email info@villacarpaneda.it

IL SERVIZIO DI CURE

DOMICILIARI – GHERHOME

(SERVIZIO GRATUITO)

Oltre al servizio di assistenza domiciliare RSA Aperta, il CSS Villa Carpaneda affianca anche un servizio innovativo per ricevere cure, assistenza e supporto, direttamente nell’ambiente familiare e in totale privacy. Questa nuova unità di offerta garantisce una risposta concreta e completa di assistenza e cura in risposta ai bisogni di persone non autosufficienti e in condizione di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, garantendo percorsi assistenziali costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti, riabilitativi, infermieristici e socio sanitari.

Il servizio di Cure Domiciliari è UN SERVIZIO GRATUITO PER IL CITTADINO, perché accreditato da Regione Lombardia (DGR XII/2856 del 29/07/2024), destinato ad utenti dai 65 anni in su. Il personale che si reca a domicilio dei pazienti è altamente professionale e selezionato dal Centro Socio Sanitario stesso, sede operativa delle Cure Domiciliari.

I servizi offerti sono molteplici tra i quali:

• Prestazioni infermieristiche di base come medicazioni semplici o complesse, rilevazione dei parametri, rimozione punti, prelievi del sangue di controllo o test di screening di prevenzione senza dover ricorrere a lunghe attese agli sportelli ma direttamente al domicilio con una semplice prenotazione telefonica.

• Prestazioni fisioterapiche che includono ciclo di sedute di riabilitazione motoria e respiratoria, addestramento all’utilizzo di protesi e ausili;

• Prestazioni socio sanitarie come assistenza della persona;

• Supporto psicologico e psicoteraupetico.

In aggiunta, ma erogabili solo in solvenza:

• Servizio di telemedicina che prevede teleconsulto, tele monitoraggio, esecuzione di ECG, Holter pressorio e cardiaco 24H, percorsi di neuropsicomotricità, psicologici e di psicoterapia;

• Servizi di diagnostica domiciliare con la possibilità di ricevere esami radiologici ed ecografie specialistiche direttamente al domicilio in regime privato, contattando il nostro servizio di Cure Domiciliari con garanzia di qualità di esecuzione dell’esame e con tempi di attivazione decisamente rapidi, da un minimo di 24 ore ad un massimo di 7 giorni lavorativi.

Per informazioni e attivazione del servizio di Cure Domiciliari è necessario contattare il numero unico 320 8765168 oppure direttamente il CSS Villa Carpaneda al numero 0376 650201

Il Centro Socio Sanitario Villa Carpaneda di Rodigo si riconferma dunque un polo di riferimento, con i suoi servizi residenziali e semiresidenziali, per le persone anziane del territorio mantovano.

Con questa nuova gamma di prestazioni domiciliari, il CSS Villa Carpaneda amplia la propria offerta per soddisfare i bisogni crescenti di assistenza e cura a domicilio, non solo per gli anziani ma per tutti coloro che ne avvertono la necessità.