Ladri in azione a Ferragosto, i carabinieri pure

MANTOVA – I ladri non vanno mai in ferie, nemmeno per ferragosto. Purtroppo per loro, però, neanche i carabinieri vanno in ferie; motivo per il quale questi tutt’altro che onesti lavoratori finiscono nei guai. Anche a Ferragosto. Questi in questione, visto che dovevano passare il Ferragosto in città sono andati a fare un giro al supermercato Esselunga di piazzale Mondadori, dove hanno anche trovato refrigerio grazie ai locali climatizzati dello store. Già che c’erano hanno fatto un giro tra gli scaffali dei vari reparti del supermercato, finendo per fare una spesa per circa 70 euro. E già che c’erano hanno cercato di andarsene senza pagare. Una coppia di giovani residenti a Mantova è stata bloccata sul posto dal personale addetto alla vigilanza del supermercato e consegnata nelle mani dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova, intervenuti sul posto. È successo nel pomeriggio di venerdì scorso 15 agosto, quando i due, un 21enne e una 26enne, entrambi residenti in città, hanno cercato di fare la spesa senza pagare, o per meglio dire, pagando solo lo stretto necessario, cercando di fare passare il resto della merce che avevano prelevato dagli scaffali nascondendosela addosso. Un vecchio trucco che non ha ingannato gli addetti alla sorveglianza del supermercato, i quali, insospettiti da come la coppia si muoveva, hanno cominciato a tenerli d’occhio. Quindi quando questi sono arrivati alle casse dove hanno pagato degli acquisti per pochi euro, li hanno fermati in attesa dell’arrivo dei carabinieri che nel frattempo erano già stati avvisati. I militari, dopo aver effettuato l’inventario dei prodotti alimentari presi ma non pagati, hanno restituito al responsabile del supermercato quanto asportato dalla coppia di 2oenni mantovani, che sono stati poi portati in caserma dove sono stati identificati e quindi denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.