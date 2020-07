Mercato del giovedì: dal 13 torna in centro a Mantova

MANTOVA – L’amministrazione, rappresentata dal vicesindaco Giovanni Buvoli, ha incontrato le associazioni delle categoria del commercio con le quali ha condiviso la scelta di far tornare i banchi del mercato del giovedì nella tradizionale location del centro storico per la data del 13 agosto, con alcune attenzioni e modifiche.

«La soluzione per permettere ai 220 banchi del mercato di rientrare tutti in centro – spiega Buvoli – nel rispetto delle norme anti covid-19 ancora in essere, è stata quella di ridurre il volume dei banchi e dislocarne circa 40 in postazioni nuove e inedite sempre però nel centro storico».

Le nuove aree destinate a mercato saranno: Lungorio e zone attigue, via Cavour e piazza Filippini, via Accademia, parte di via Bertani e via Castiglioni. In questi giorni gli uffici comunali competenti faranno i necessari passaggi tecnici per mettere a disposizione queste nuove location, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. «Siamo riusciti a dare una risposta sostenibile alle richieste degli operatori di tornare in centro, a beneficio anche delle altre attività commerciali del centro che dalla vitalità del mercato traggono un indiscutibile vantaggio – conclude Buvoli – Una soluzione non scontata se consideriamo le attuali disposizioni di sicurezza ancora in vigore che in questo modo vengono rispettate puntualmente».