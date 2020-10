Sindaco e assessore chiedono all’Apam più corse per gli studenti

MANTOVA – In una lettera inviata in data 21 ottobre e indirizzata ad Apam, il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e l’assessore Iacopo Rebecchi hanno invitato l’azienda del trasporto pubblico mantovano a potenziare il servizio di trasporto scolastico alla luce del riacutizzarsi dell’emergenza Covid ed al fine di garantire un maggiore distanziamento individuale degli studenti. l carichi massimi previsti attualmente dalla normativa fissano nell’80% della capienza del mezzo il limite massimo di trasporto degli autobus. Tale limite tuttavia, anche se non superato, in realtà si è dimostrato inadeguato rispetto alle esigenze di distanziamento richieste da studenti e genitori. Sindaco e Assessore hanno quindi chiesto ad Apam di attingere, per finanziare i servizi supplementari necessari, da un fondo messo a disposizione dall’Agenzia Trasporti Pubblici Locali Mantova e Cremona, creato appositamente per rispondere a criticità riguardanti il trasporto scolastico.