Atletica – Libertas e Gonzaga in luce

Mantova Un raggio di sole ha illuminato il sabato pomeriggio di atletica sul campo di Cremona. Ancor più luminosi sono stati i giovani della Libertas, quasi tutti vittoriosi o al personale. È Matteo Paolon che inaugura le vittorie nel salto triplo. Con una rincorsa ancora di pochi passi supera i 10 metri, battendo molto indietro. Ottimi personali nei m.1000 per Vittorio Fedeli che vince con un convincente 2’54’’30; bene il compagno di allenamenti Brando Fassi 4° con 3’14’’50. Bene anche i m. 80 con Paolon terzo a 10’’24 e Marco Bosio 4° a 10’’46. Non son da meno le cadette: Vittoria Ferraroni dimostra buone attitudini nel martello ma in gara è seconda e si ferma a m.24.45. Vince poi il giavellotto con 16.75. Bella vittoria di batteria nei m. 80 per Gloria Gianfreda che conquista il bronzo con 11’’80. Le ragazze Amanda e Virginia Costi nel vortex sono seconda e terza con m. 30.76 e 25.90.

Ieri invece l’Atletica I Gonzaga ha partecipato al 48° Trofeo del Garda-Meeting giovanile di Salò, con un quartetto tutto al femminile. Negli 80 piani cadette Sofia Ligabue ha vinto la sua batteria siglando 10’’82. Conquistata la finale, ha poi corso in 10’’72 salendo sul secondo gradino del podio: un bell’argento su oltre 50 partecipanti. Luna Grassi ha corso un buon crono di 11’’02, stracciando il suo precedente personal best (11’’69): in classifica di è piazzata 11esima. Nei 60 piani ragazze Marcella Carreri ha corso la sua batteria, vincendola, in 8’’96, vicinissima al pb (8’’92). Mancata purtroppo per un soffio la finale, ha chiuso in nona piazza su 60 atlete in gara.

Nel salto in lungo ragazze, sempre Marcella Carreri ha saltato un buon 3.98 metri, addirittura staccando fuori asse di battuta (sesta totale). Sveva Sassi ha invece chiuso la gara con 3.49 metri; anche per lei misura da calcolare fuori asse di battuta. L’Atletica Rigoletto sarà invece domani a Casalmaggiore con cadetti e assoluti.