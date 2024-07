Automobilismo – Un weekend a tutto asfalto per gli equipaggi della Solferino Rally Pecso

Solferino Quello che sta per arrivare sarà, per la Solferino Rally Pecso, un fine settimana tutto all’insegna dell’asfalto. La compagine virgiliana sarà impegnata su diversi fronti con i propri equipaggi a caccia di altri risultati di prestigio in una stagione che fin qui ha già regalato grandi soddisfazioni. Il pilota di punta Alessandro Bondanza, a bordo della sua Sport Elia Avrio, sarà al via del prestigioso Trofeo Vallecamonica, cronoscalata valevole per il Campionato Europeo nato dalle ceneri della Mitica 016vMalegno-Borno. A Modena, Luca Bianchi, su Fiat Uno, correrà lo slalom di Riolunato valevole per la Coppa della Romagna; mentre il copilota Fabio Treccani, alle note di Fabio Ravagnoli a bordo della performante Fiesta Rally, correrà il Rally del Casentino valevole quale terza gara del Campionato International Rally Cup.