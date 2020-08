Basket serie A2 f – San Giorgio, Zonca è il nuovo preparatore

SAN GIORGIO Il nuovo preparatore fisico del MantovAgricoltura San Giorgio è Paolo Zonca. Esperto del settore, classe 1989, ha mosso i primi passi come preparatore fisico e tattico nelle giovanili della Fortitudo Bologna dal 2010 al 2012. Non manca poi l’esperienza con le formazioni femminili, maturata con la Libertas Basket Bologna con cui ha iniziato a seguire la parte atletica delle giovanili, per poi proseguire con la Fortitudo Rosa. Zonca è stato anche il preparatore degli Stings nel 2014/2015. Nella stagione successiva, fino al 2018/2019, ha collaborato con le giovanili della Virtus Bologna e con la prima squadra. L’anno scorso è stato impegnato con Cento (B maschile). «L’entusiasmo di coach Borghi – spiega Zonca – mi ha convinto. Spero di accrescere il potenziale di tutte le giocatrici».