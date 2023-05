Basket Serie D – Quistello e Sustinente ancora ko: sono a un passo dalla retrocessione

Mantova Si mette male per Negrini Quistello e Sustinente, entrambe battute in casa e sotto 0-2 nelle rispettive serie dei play out (al meglio delle cinque partite). Un’altra sconfitta significherebbe la retrocessione in Promozione. La Negrini ancora una volta ha giocato alla pari col Segrate, ma si è arresa dopo un tempo supplementare (81-85). «Abbiamo lottato senza mai arrenderci – afferma coach Marco Borretti – volevamo regalare una soddisfazione ai nostri numerosi sostenitori e c’è grande rammarico per avere gettato al vento l’opportunità considerato che a due minuti dal termine eravamo avanti di sette. Dobbiamo comunque crederci, la differenza con i milanesi è minima, lo dimostrano i risultati».

Il Sustinente, dal canto suo, ha perso nettamente (51-75) anche gara-2 con la Civatese e pare spacciato. «La compagine lecchese ha meritato di vincere – ammette coach Paolo Morelli – è squadra quadrata ed esperta, mentre noi, purtroppo, abbiamo giocato senza mordente e voglia di soffrire. Dovesse andar male, si retrocede senza proroghe».