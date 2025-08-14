Calcio 2a Categoria – Boca Juniors pronto ad una nuova sfida

Carbonara Po Ultimi giorni di vacanza per il Boca Juniors. Lunedì sera il nuovo allenatore Vertuani darà il via alla preparazione con una rosa di diciotto-diciannove giocatori. Vertuani prende il posto di Emanuele Negrini, passato all’Ostiglia. Il diesse Venturi ha ingaggiato come secondo portiere Ouallo, fermo nella scorsa stagione, mentre si allenerà con il gruppo anche l’ex Poggese Goltara. «La campagna acquisti non è ancora conclusa – spiega Venturi -: cerchiamo un difensore. Della squadra dello scorso anno sono rimasti solo Straziota e Roveri; non è stato facile rimpiazzare i partenti, ma ci siamo riusciti e il tecnico è soddisfatto». Primo banco di prova sarà la Coppa Mantova contro il Sermide. «Nella scorsa stagione ci siamo salvati ai play out, superando il Buscoldo – ricorda Venturi -. L’auspicio è di soffrire meno quest’anno». La società della Bassa punta dunque a un’annata più tranquilla, con un gruppo rinnovato e desideroso di ripagare la fiducia del nuovo tecnico.