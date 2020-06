Calcio 3ª Categoria – Il Segnate di Benazzi studia da outsider

SAN GIACOMO D/SEGNATE Non è facile essere “profeta in patria”: prova a sfatare questo mito Augusto Benazzi, riconfermato tecnico del Segnate, ancora impegnato in Terza categoria, nell’ultima loro avventura i granata del presidente Sergio Codifava quando il torneo è stato interrotto avevano racimolato 22 punti nel girone mantovano. Augusto Benazzi sarà coadiuavato nel suo ruolo di mister di Nino Gavioli e Gianni Venturi .

«Nel corso dell’ultima stagione sono subentrato a Sandro Modenesi – attacca Benazzi -, sono di San Giacomo delle Segnate, a parte l’esperienza maturata negli Amatori a Nuvolato di Quistello, ho sempre giocato nella squadra del mio paese: ho iniziato nei Pulcini nel 1998, ho sempre giocato a centrocampo, qualche mese fa mi è stata la possibilità di guidare il Segnate: però un conto è subentrare a un mister, un altro, ovviamente, partire dall’inizio. Per la prossima avventura in Terza niente proclami, ma solo cercare di far bene, di riuscire a vincere quante più partite possibile, di rendere vita alle avversarie che ci renderanno visita, il nostro campo dev’essere, se possibile, un fortino inespugnabile, come accadeva in passato. Siamo a buon punto per quanto riguarda l’organico, c’è stata la conferma di sedici atleti, sono arrivati Accardo e Miele , è rimasto Cristian Rossi, a breve dovremmo concludere delle trattative, per avere una rosa composta da 22-23 atleti».

Hanno lasciato il Segnate Luca Rossi , Stefano Rossetti approdato allo Sporting Pegognaga e Andrea Tassi che ha raggiunto l’accordo col Boca Juniors.