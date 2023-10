Sabbioneta – Riconoscimento Unesco: una targa all’ex sindaco Beccari

Sabbioneta A margine delle celebrazioni per il quindicesimo anniversario dell’inserimento di Sabbioneta nella lista del Patrimonio Mondiale, l’amministrazione comunale ha conferito all’ex sindaco Antonio Beccari una targa in ricordo del 7 luglio 2008: fu lui, infatti, a recarsi in Canada nelle vesti di primo cittadino allora in carica, per apprendere che la città aveva ottenuto il prestigioso riconoscimento Unesco.

Era stata la stessa amministrazione Beccari (2004-2009) ad avviare l’iter per il raggiungimento del titolo Unesco, unitamente con Mantova, dopo che pochi anni prima un tentativo di corsa solitaria impostato dall’amministrazione di Cesare Boni aveva aperto la strada a questo, che allora sembrava un sogno.

A consegnare la targa ad Antonio Beccari, giovedì mattina, è stato il sindaco Marco Pasquali, accompagnato dal vice Franco Alessandria, dall’assessore Romina Marchini e dai consiglieri Vittoriano Razzini e Arturo Beltrami. Alla cerimonia, che si è svolta nella sala consiliare del municipio, hanno partecipato anche i dipendenti del Comune. (u.b.)