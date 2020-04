Calcio – Arbitri, corso online e donazione di 1.000 euro al Poma

MANTOVA Anche a Mantova è partito il corso online degli arbitri. «Siamo riusciti – ha spiegato il presidente della sezione virgiliana Alberto Mazzeo -, sull’esempio di altre sezioni lombarde, ad istituire in poche settimane un corso online che ci consentisse di portare avanti l’attività didattica con i ragazzi che avevano iniziato il corso a gennaio, ma che poi avevano dovuto interromperlo a causa del coronavirus. Abbiamo 15 iscritti che vengono seguiti in piccoli gruppi. Le attività sono costituite da lezioni online tenute dagli arbitri regionali, video di situazioni di gioco, quiz e tanto altro. Un modo per tenerli aggiornati e prepararli all’esame sul campo, che spero si possa tenere nei prossimi mesi». Giacchette nere impegnate anche nella solidarietà: il consiglio direttivo dell’Aia di Mantova ha stanziato la somma di 1.000 euro all’ospedale Carlo Poma. Un’altra prova, ma non c’erano dubbi, che i fischietti mantovani sono vicini alla comunità anche in questo difficile momento.