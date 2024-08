Calcio Eccellenza – Castiglione, ecco la punta: Stefan Stojanovic

CASTIGLIONE «L’ho detto a Esposito: “Fabio adesso sono affari tuoi, dobbiamo provare ad andare in Serie D”»: se la cava con una battuta delle sue il vicepresidente e direttore generale del Castiglione Giancarlo Perani, che ha portato a casa proprio ieri un altro pezzo da novanta per l’obiettivo Serie D.

E’ arrivata nel pomeriggio di ieri, infatti, la pedina avanzata, tanto sospirata in questi giorni, per la gioia del mister e anche di patron Andrea Laudini, che con Perani ha curato il mercato estivo. Si tratta dell’attaccante croato Stefan Stojanovic. Una seconda punta di ruolo, classe 2002, ma in grado di ricoprire un po’ tutti i ruoli offensivi. Giocatore tecnico e potente, è stato scelto per duettare con l’altro “big” d’attacco, acquistato in estate dai rossoblù, ovvero Emanuele Bardelloni.

Una squadra che ormai sembra aver messo al posto giusto tutti i tasselli possibili, anche se qualche altra sorpresa potrebbe ancora arrivare, e i massimi dirigenti del Castiglione non lo nascondono. Insomma: c’è (quasi) tutto per fare bene, e toccherà al tecnico, a partire dal raduno del prossimo 8 agosto, provare a costruire un gruppo da primato.

La concorrenza è folta, specialmente nell’Eccellenza lombarda, ma provarci è d’obbligo, visti anche gli sforzi della società di via Lonato.

Stojanovic approda per la prima volta in Italia, dopo aver militato con un discreto bottino nella terza serie croata con la maglia del Medulin. Lo score ufficiale della federazione croata parla di 27 presenze e 6 gol. Nativo di Pola, ha avuto esperienze importanti nelle giovanili di Slaven Belupo e Istra, due società di un certo peso in patria, prima di approdare, un paio di stagioni fa, nel campionato “Pro” del suo paese appunto con il già citato Medulin. Un elemento che ha quindi toccato con mano il calcio professionistico e che cercherà di intraprendere in una piazza come quella di Castiglione, la sua personale scalata nel calcio italiano. Accompagnando, si spera, i mastini di mister Fabio Esposito, verso obiettivi sempre più ambiziosi.