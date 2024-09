Calcio a 5 – Coppa Divisione, il Saviatesta parte a mille: 18-0 al Videoton

CREMA Inizia con una goleada il cammino del Saviatesta in Coppa Divisione. A Crema, in casa del Videoton, i biancorossi conducono una gara a senso unico dall’inizio alla fine. Il risultato finale parla chiaro: 18-0. Visti gli obblighi d’età, anche i baby del vivaio del Mantova sono in palla. «Ho sempre detto che i nostri giovani sono forti – afferma il ds Cristian Rondelli – . Alla fine, penso che lo abbiano dimostrato sul campo. Non c’è stata storia sul parquet. La maggior parte di questi giovani andrà a formare l’ossatura dell’under 17 e 19. Nonostante gli avversari fossero più grandi, siamo riusciti a portarci a casa un risultato mai in discussione. Questa vittoria dà morale e fiducia a tutto l’ambiente. Adesso che abbiamo passato il turno, vogliamo proseguire fino a dove possiamo. Essendo una competizione in cui possiamo schierare giocatori under 23, la sfrutteremo a nostro vantaggio per farli crescere». Dopo la trasferta cremasca, è tempo di proseguire la preparazione in vista del campionato. «Oggi scenderemo in campo per il Memorial Pasolini, mentre sabato e domenica avremo il secondo Memorial Castelli-Giovannoni. Il 28 sfideremo Lecco e Olimpia Regium, mentre il 29, con l’U19, affronteremo Lecco e Cornedo». «La preparazione sta andando secondo le aspettative – conclude Rondelli – . Abbiamo ancora 19 giorni di preparazione prima dell’inizio del campionato. Abbiamo grande fiducia nei vari gruppi formati, a partire dalle giovanili, fino alla prima squadra. Mister Milella sta ripartendo da 0: dai dettami tattici, alla teoria. Ma non dobbiamo affrettare troppo le tappe; il nostro obiettivo è farci trovare pronti per la sfida dell’11 ottobre col Rovereto».