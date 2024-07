Calcio Eccellenza femminile – Mantova Women, Soncini il primo innesto

MANTOVA Accende i motori ed è già proiettata in ottica 2024/25 la dirigenza del Mantova Women, nuovo nome del Casalmartino. Grande lavoro per il diesse Marco Messina, che ha già provveduto alle riconferme, in totale 14: Maffezzoli, Malosto, Gola, Bruschi, Catalano, Giove, Vigani, Marcomini, Zanotti, Mantovani e Pachera, Bertucco, Sara e Carol Savazzi. Assieme a queste, definite nei giorni scorsi, c’è l’annuncio del primo colpo in entrata: si tratta di Giulia Soncini, duttile difensore, capace di ricoprire tutti i ruoli arretrati (terzino e centrale), ma in grado pure di giocare come esterno alto. «Si tratta di una ragazza che era già nei nostri radar da tempo – rivela Messina -, e che poteva approdare qui già l’anno scorso. Poi il trasferimento non si era concretizzato per motivi di lavoro». Settore giovanile del Parma, Soncini aveva giocato nelle ultime stagioni con la maglia del Fraore, in Eccellenza emiliana. Tanti gli affari che stanno per essere conclusi, con obiettivi ben delineati. «Porteremo a casa delle atlete con esperienze calcistiche importanti – continua il direttore sportivo -, duttili e con voglia di mettersi a disposizione di mister Gemelli». Anche perché la prossima annata si prospetta molto impegnativa: «Siamo contentissimi di aver centrato il terzo posto – dice Messina – e del grande lavoro fatto da queste ragazze. Vorremmo provare a migliorarci, magari a giocarci la vittoria finale nel campionato, ma non sarà facile. Perché le avversarie stanno investendo molto sul mercato. Penso ad esempio al Palazzolo, che ha rilevato il vecchio Montorfano Rovato ed è diventato la sezione femminile della squadra di D maschile: stanno prendendo molte ragazze dalla C e quindi saranno le favorite. Noi però siamo subito dietro, con Como, Erbusco e Doverese».