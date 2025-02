Scherma – I team del Mantova in luce agli Assoluti di Rovigo

MANTOVA Debutto ai Campionati Assoluti a Squadre C2 di Rovigo per le due compagini di Mantova Scherma. Nella gara di sabato la squadra maschile, composta da Elia Bulgarelli, Andrea Dei Rossi, Damiano Guatelli e Nikolas Iacopi, dopo due sconfitte al girone, non riesce a superare la fase di eliminazione e termina la gara in 40esima posizione. Domenica la squadra femminile, composta da Giulia Castagna, Sonia Madini, Vittoria Marcomini e Chiara Rubin, parte bene e vince subito il primo assalto. Supera la fase ad eliminazione ma perde con una forte compagine di Pisa per 45 stoccate a 37 e chiude in 14esima posizione. Nel fioretto zona 1 centro nord Italia, Guatelli supera la prima fase di eliminazioni per poi essere fermato da un atleta lombardo di Brescia scherma. Termina la gara al di sotto delle sue possibilità al 140esimo posto in una competizione alla quale partecipavano oltre 200 atleti.