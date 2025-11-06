Calcio giovani – Iscrizioni aperte per il Mantova Winter Camp

MANTOVA Tempo di iscrizioni al Mantova Winter Camp, che dà l’opportunità a tutti i bambini nati tra il 2013 e il 2018 di allenarsi secondo le metodologie del settore giovanile del Mantova. Il camp si svolge presso la palestra di Stradella di San Giorgio Bigarello, in via Toscanini 5. Si sviluppa in due periodi durante le vacanze scolastiche di Natale: dal 27 al 30 dicembre (annate 2013-14-15); e dal 2 al 5 gennaio (annate 2016-17-18). Il camp si svolgerà al mattino, dalle 8.30 alle 12.30. Sono a disposizione massimo 20 posti per turno. Per iscrizioni telefonare al 345 4678696.