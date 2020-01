Calcio – Vacanze agli sgoccioli per tutte le big dei dilettanti

Mantova Si torna in campo domani per disputare le ultime gare amichevoli prima della ripresa dei campionati, ripresa prevista, come si sa, per domenica 12 gennaio, dall’Eccellenza alla Terza.

In Eccellenza sono coinvolte tutt’e tre le formazioni mantovane: la Governolese che ospita il Rolo, il Castiglione che gioca in casa dello Sporting Club e il San Lazzaro che riceve il Sona. Tutt’e tre sono in programma alle 14.30.

In Eccellenza, i Pirati sono alla loro prima amichevole del periodo: ve n’era in programma una, sabato scorso, col Villafranca di serie D, ma è stata annullata all’ultimo momento. Anche il Rolo gioca in Eccellenza: attualmente ha 25 punti.

Il Castiglione invece, sabato scorso, sul campo di Rivoltella aveva sconfitto 3-1 il Desenzano che occupa un posto play off in Promozione.

Come la Gove, anche il San Lazzaro si è visto annullare all’ultimo momento, sabato scorso, l’amichevole che aveva in programma a Garda. Domani, a Borgochiesanuova, ospita il Sona, squadra prima in classifica del campionato di Eccellenza veneta.

In Promozione in campo lo Sporting col Castiglione, la Castellana a Nuvolera e l’Asola a Remedello. Lo Sporting (14.30 a Cerlongo) impegnerà il Castiglione. La Castellana (15) gioca a Nuvolera una formazione di Prima categoria. L’Asola, cancellato il test con la Juniores Nazionale del Ciliverghe, gioca (14.30) a Remedello, terzo nel girone di Seconda dove ci sono le mantovane.

In Prima Categoria domani alle 14.30 a Tabellano si gioca Suzzara-Dinamo.