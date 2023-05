Calcio – Mantova, rivoluzione nel settore giovanile: piace Fioretto

MANTOVA Sarà rivoluzione anche nel settore giovanile, attualmente guidato da Tommaso Mari. Il presidente del Mantova Filippo Piccoli sarebbe intenzionato a un profondo rinnovamento, in primis a livello di uomini ma anche di mentalità. Con benefici anche per la prima squadra, a lungo termine ma non troppo. Non sarà un percorso semplice, ma in viale Te sono orientati a seguirlo.

Dunque, oltre che per la scelta del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore, i prossimi giorni saranno decisivi anche per individuare il nuovo responsabile del settore giovanile e i tecnici delle varie squadre. Di certo non resterà Elvis Abbruscato, che ha guidato con risultati deludenti la Primavera 4 (nemmeno qualificatasi ai play off). Tra i nomi che circolano c’è quello di Marco Fioretto, mantovano di San Giorgio Bigarello e figura poliedrica: è stato responsabile del vivaio del Chievo, ma anche (fino a una decina di giorni fa) allenatore della Primavera dell’Atalanta, prima dell’esonero.