Calcio – Mantova Summer Camp, un successo da 500 iscritti

MANTOVA Si avvia alla conclusione il Mantova Summer Camp, ovvero le speciali vacanze biancorosse per ragazzi, tra sport e divertimento. La partecipazione è stata massiccia, in tutti gli appuntamenti previsti: quasi 500 il totale dei ragazzi che hanno risposto all’invito dell’Acm. I campi coinvolti sono stati quelli di Casaloldo, Borgo Virgilio, Curtatone, San Giacomo delle Segnate, San Zeno. Un successo particolare ha fatto registrare la tappa di San Zeno, che in breve tempo ha raggiunto il pieno di adesioni. Domani parte l’ultima tappa, che si snoderà tra Nogara e Alto Polesine, e che si concluderà venerdì.

La prossima iniziativa del settore giovanile biancorosso è la scuola per portieri, di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi. È rivolta ai nati tra il 2008 e il 2016, e si svolgerà in due turni a San Giorgio Bigarello: dal 15 al 29 luglio, e dal 22 al 26 luglio. Anche in questo caso è stato registrato un boom di iscrizioni. Info: whatsapp 345 4678696.