Basket A2 maschile – Casalvieri: “Stings, tanta voglia di ricominciare”

MANTOVA Ferie terminate, ultimi dettagli e si comincia. C’è grande attesa da parte dei tifosi per l’inizio della preparazione degli Stings di coach Di Paolantonio. Domani è in programma al Dlf, alle ore 18, la consegna del materiale e poi alle 19.30 tutti al Tortelli & Friends per un brindisi con i tifosi. Mancherà il solo David Weaver che arriverà lunedì. Tra domani, lunedì e martedì i ragazzi si sottoporranno al Green Park alle visite e al test sierologico, per poi iniziare gli allenamenti martedì in totale sicurezza, come prevedono i protocolli anti-Covid. Nessun problema in questo senso soprattutto per gli americani, che saranno subito in gruppo. Christian James, che è già qui da domenica, aveva già fatto tampone e seriologico. Per Weaver tampone in Germania pochi giorni fa e al suo arrivo qui lunedì altro test. La preparazione scatterà quindi martedì mattina, probabilmente tra le ore 9 e 9.30, per la prima volta all’Oasi Boschetto a Curtatone, e dalle 17.30 al Dlf. Questo il programma per i primi 3/4 giorni, con l’aggiunta della palestra in mattinata. «Dopo molti mesi di inattività – spiega il gm Gabriele Casalvieri – c’è tanta voglia di ricominciare. Ho sentito i ragazzi: sono carichi ed entusiasti. Speriamo vada tutto bene. Incrociamo le dita». Nella continua emergenza-Coronavirus, non si può fare altro. «Dopo tre anni alla Canottieri Mincio, proprio per la questione Covid, non hanno potuto accoglierci ancora. Ringraziamo quindi l’Oasi Boschetto per l’ospitalità». Con il gm è anche l’occasione per tornare sulla Supercoppa, dopo l’uscita del calendario. La prima gara è alla GP Arena domenica 11 ottobre con Udine. «Come avevo già detto, per noi sarà un bel test: Udine e Verona le conosciamo, ma anche Orzinuovi ha fatto un’ottima squadra. Aspettative? Nessuna, è troppo presto. Speriamo di far bene. Siamo contenti della squadra e vediamo». I tifosi invece hanno delle aspettative: tornare, anche se in una minima percentuale, al palazzetto, a partire proprio dalla Supercoppa, come successo per quella di serie A. «Dovrebbe uscire un’ordinanza della Regione Lombardia per un 25% di pubblico sugli spalti. Aspettiamo. Sarebbe già una bella cosa». Intanto gli Stings hanno un nuovo team manager: Massimo Tosini. Nato a Mantova il 30/03/1950, grande appassionato di basket, negli anni ’70 e ’80 è stato anche un buon giocatore. E’ co-fondatore e dirigente del S. Pio X, realtà consolidata in città e provincia e da quattro anni società satellite degli Stings.