Calcio Prima Categoria – Visioli: “Gonzaga, salvezza alla portata”

GONZAGA E’ sicuramente uno degli acquisti più attesi dell’ultimo calciomercato di Prima Categoria: Michael Visioli, ruolo centrocampista, insieme a Pietro Cerchiari e Riccardo Mazza da poco ha lasciato il Suzzara per approdare al Gonzaga. Gli aquilotti si sono rinforzati per risalire la china, visto che nel girone d’andata hanno raccolto soltanto 16 punti, a -2 dalla salvezza diretta, ma pur sempre in zona play out. Domenica comincia il ritorno sul campo della Pavonese Cigolese: «Sono al debutto in questa categoria – rivela Visioli -, spero di adattarmi alla svelta. Sono contento di essere approdato al Gonzaga: l’ambiente mi ha fatto da subito una buonissima impressione. Avrei voluto restare a Suzzara, ma sappiamo tutti cosa è accaduto. Dunque ho accettato la sfida degli aquilotti, pronto a dare il mio contributo alla mia nuova squadra: ricordiamoci che il ritorno è tutt’altro campionato, dobbiamo cercare di racimolare quanti più punti potremo per centrare la salvezza diretta. Ci attende subito una partita difficilissima sul campo della Pavonese Cigolese, formazione che ha chiuso il girone d’andata a ridosso della zona play off. Ma sono convinto che il Gonzaga abbia in parte potenzialità inespresse: dunque sarebbe importante iniziare con il piede giusto. Del resto vincere aiuta a vincere, e noi dobbiamo mettere in chiaro le cose da subito, per giocare un girone di ritorno in linea con i nostri obiettivi».