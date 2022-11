Calcio Promozione – Cocconi fissa l’obiettivo: “Suzzara, con l’Asola serve una bella vittoria”

SUZZARA Un passo alla volta il Suzzara ha ripreso una serie positiva. Ma la grande assente, per ora, è la vittoria. Vero è che una guarigione immediata, seppur auspicabile, sarebbe stata difficile da ottenere, tuttavia decisi passi in avanti sono stati fatti dai bianconeri, affidati alle cure di Accialini e Cocconi. Del resto, il pareggio di domenica scorsa all’Allodi contro la corazzata Cellatica, sta lì a testimoniare lo stato di grande ripresa delle zebre, vista anche la caratura dell’avversario.

I ragazzi del patron Enzo Palvarini saranno ospiti dell’Asola allo Schiantarelli per il derby coi biancorossi di Mauro Franzini. Questi ultimi, peraltro, sono reduci da una sconfitta sul campo della capolista Pavonese, che domenica 13 affronterà proprio i suzzaresi nel match a porte chiuse dell’Allodi.

«L’Asola scenderà in campo per riscattarsi – non si illude Cocconi -, è anche vero che la loro battuta d’arresto con la Pavonese potrebbe anche starci, visto che i bresciani sono stati costruiti per vincere. Noi col Cellatica potevamo anche conquistare l’intera posta, l’occasione per chiudere la gara l’abbiamo avuta nel finale ma potevano andare a segno anche i nostri avversari. Per cui alla fine ci siamo presi il punto. Devo dire che siamo contenti per la prestazione dei nostri giovani». Ma ora servono i tre punti: «Va bene la politica dei piccoli passi, però ci vorrebbe una vittoria. Avremmo potuto ottenerla a Montichiari, in quel rocambolesco pari 4-4. Avremmo meritato di imporci, ma non ci siamo riusciti; ci proveremo ad Asola nel derby. Le cinque sconfitte di fila le stiamo pagando ancora adesso, ma conforta che la squadra stia giocando sempre meglio. I derby sfuggono a qualsiasi logica, ma noi proveremo fino alla fine a farlo nostro».

Rientrano dalla squalifica Bonaccio e Coghi, ancora assente invece Garutti.