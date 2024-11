Calcio Promozione – La Governolese tessera Pogliano. Torna Mazzocchi?

GOVERNOLO Anche a Governolo, come abbiamo scritto ieri, è in vista qualche manovra, a maggior ragione dopo l’avvento di Giuseppe Bizzoccoli. «L’esonero di mister Giuseppe Brentegani – precisa il ds Giuseppe Franchini – è stata una scelta dolorosa, ora confidiamo nella svolta. L’unico nostro obiettivo è quello di portare in salvo la Governolese il prima possibile». Via, oltre al difensore Giovanni Brentegani anche il consulente Andrea Brentegani, entrambi figli dell’ex mister: «Andrea ha preferito dimettersi, avremmo voluto proseguisse con noi – conclude Franchini -, il suo lavoro è stato importante in estate». Intanto i Pirati hanno tesserato l’ex Vecomp Giacomo Pogliano, terzino classe 2003, che si stava allenando già da qualche tempo con il gruppo rossoblù. Tra gli obiettivi della prossima finestra di mercato c’è anche un ritorno di Mazzocchi, ora al Reggiolo. Uno dei pupilli di mister Bizzoccoli. «Scelta sofferta quella del cambio, ma siamo fiduciosi – dice il presidente Fabio Bronzatti -, ma non ci sarà alcuna rivoluzione, né una rivisitazione profonda della rosa. Faremo qualche innesto, qualcun altro andrà via, come è normale che accada. Adesso però è il momento delle valutazioni. E nel primo allenamento i giocatori mi sono parsi entusiasti del nuovo corso con Bizzoccoli».