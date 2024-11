Calcio Promozione – Poggese, sogno Paloschi. Micheloni non sarà più il ds

POGGIO RUSCO Un innesto di peso per reparto: questo l’obiettivo della Poggese, che nella prossima finestra di mercato ha la priorità di rimpolpare attacco e centrocampo. Un lungo infortunio terrà fuori una delle punte di diamante della rosa, Tayo Akinbinu, fino a fine stagione, dovrebbe rientrare ad inizio 2025 invece Andrea Pini, dopo il brutto incidente nel derby col San Lazzaro. La società biancazzurra si sta guardando intorno per un profilo di grande peso, il nome che rimbalza è quello di Alberto Paloschi. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni: l’ex Milan, Chievo e Siena, 34 anni, da un paio di stagioni ha sposato il progetto del Desenzano di D. Un sondaggio pare ci sia stato, tutta da verificare la possibilità di concretizzare il sogno. Dal Bresciano giungono feedback contrastanti: lo spessore di questa opzione, che si concretizzi o meno, comunque, dà l’idea di quali siano le intenzioni della società nel mercato invernale. Intanto, dopo le prime indiscrezioni filtrate nelle ultime giornate, è giunta al capolinea l’esperienza di Davide Micheloni come direttore sportivo. A confermarlo direttamente il patron Armando Castellano: «Davide resterà nel nostro staff, ma con un altro incarico – precisa -, la direzione sportiva verrà assunta ad interim dal dg Andrea Prandini».

Tornando al calcio giocato la Poggese è alla ricerca della ripartenza dopo il brutto ko con il Travagliato: «Ho parlato con i ragazzi in settimana, invitandoli a ritrovare la concentrazione nelle prossime gare – dice Castellano -. Dobbiamo ancora recuperare una partita e siamo sesti. La prestazione con il Travagliato non è stata alla nostra altezza, quindi mi auguro che la squadra cambi registro. Con questa rosa possaimo a le doti ci sono. Mister Melara? Massima fiducia in lui».