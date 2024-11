Tennis tavolo A1 femminile – La Brunetti vola in Sardegna per il match con il Quattro Mori

Castel Goffredo La quarta giornata del massimo campionato femminile di tennis tavolo, tutta in programma in terra di Sardegna, si apre oggi con due incontri. Alle 16, a Cagliari, il Quattro Mori ospiterà la Brunetti Castel Goffredo (arbitro Daniele Vacca); e alle 18, alla palestra comunale “Giovanni Cuccu”, il Muravera sarà opposto all’ASV Südtirol (arbitro Rossana Spiggia). Il turno si completerà poi sabato (ore 16) con il derby sardo tra Sassari e Norbello (arbitro Emilia Pulina). Le norbellesi, tra l’altro, saranno impegnate anche il giorno prima (venerdì alle 18) nel recupero casalingo della terza giornata contro il Südtirol (arbitro Emilia Pulina).

Ma veniamo agli affari di casa Brunetti. Non sarà affatto facile il confronto che attende questo pomeriggio a Cagliari le atlete guidate dal coach Alfonso Laghezza. Le quali si scontreranno appunto con il Quattro Mori, un avversario temibile, con l’obiettivo di confermare la bella prestazione e il risultato dell’ultima gara giocata al PalaMazzi contro il Muravera; un successo, pieno e convincente, grazie al quale le castellane hanno riscattato la precedente battuta d’arresto casalinga subita contro il Norbello. «A Cagliari saremo ancora privi di Bernadette Szocs, che è attualmente impegnata in un torneo a Francoforte – commenta il gm Franco Sciannimanico -. Le scelte su chi scende in campo spettano naturalmente a Laghezza, ma è importante sottolineare che non sarà una sfida semplice quella che ci aspetta. Ogni incontro che il calendario ci presenta deve essere affrontato con la massima concentrazione e attenzione. Dobbiamo essere pronti a dare il massimo, poiché ogni punto può essere decisivo per il nostro cammino».

La Brunetti guida la graduatoria insieme al Muravera con 4 punti, seguite da Quattro Mori e Norbello a 3, dal Südtirol a 2 e dal Sassari a 0. Il prossimo impegno della Brunetti, ultimo del girone di andata, sarà ancora in trasferta, mercoledì prossimo a Bolzano, contro il Sudtirol.