Calcio Serie C – Il Mantova ritrova il successo al Martelli: 1-0 alla Fermana

MANTOVA Il Mantova torna a vincere al Martelli dopo due mesi e inaugura al meglio il girone di ritorno. A decidere il match con la Fermana una zampata di Guccione al 63′ su traversone di Gerbaudo. I marchigiani hanno giocato quasi tutto il match in inferiorità numerica per l’espulsione di Graziano dopo 7 minuti. Comunque meritato il successo dei biancorossi, che si consolidano in zona play off e mantengono l’imbattibilità nel 2021. Prossima partita lunedì 1 febbraio alle 21 a Carpi.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Il Mantova inaugura la seconda parte del campionato ospitando la Fermana, già battuta 1-0 all’andata. I biancorossi, che in classifica precedono i marchigiani di 7 punti, vogliono tornare a vincere in casa dopo un digiuno di due mesi (l’ultimo successo è del 29 novembre). Troise senza lo squalificato Tozzo e gli infortunati Zappa, Moreo e F. Tosi. La Fermana, allenata da Cornacchini, è reduce da 6 risultati utili di fila. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-FERMANA 1-0

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Bianchi, Checchi, Milillo, Zanandrea (80′ Panizzi); Lucas (46′ Saveljevs), Militari (69′ Silvestro), Gerbaudo; Guccione (86′ Mazza), Ganz (69′ Zibert), Cheddira. A disp.: Bertolotti, Rosso, Baniya, Pinton, Fontana, Cortesi, Di Molfetta. All.: Troise.

FERMANA (4-4-2): Ginestra; De Pascalis (89′ Demirovic), Manetta, Scrosta, Sperotto (89′ Palmieri); Iotti (74′ Raffini), Urbinati, Graziano, Mordini (50′ Grossi); Cognigni (89′ Cremona), Neglia. A disp.: Massolo, Colombo, Manzi, Staiano, Rossoni, Grbac, Bonetto. All.: Cornacchini.

ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (assistenti: Zezza di Ostia Lido e Iacovacci di Latina)

RETI: 63′ Guccione

NOTE: Espulso al 7′ Graziano per doppia ammonizione. Ammoniti: Graziano, Lucas, Saveljevs, Grossi, Milillo, Demirovic. Calci d’angolo: 6-4. Recupero: 1′ + 4′

Secondo tempo

94′ L’arbitro fischia la fine. Pesantissima vittoria del Mantova.

94′ Il Mantova gioca d’astuzia in questo finale cercando di mantenere il possesso palla.

90′ Finale in sofferenza per il Mantova. Intanto l’arbitro concede 4 minuti di recupero.

86′ Squadre lunghe in questo finale. Nel frattempo c’è l’ultimo cambio nell’Acm: fuori Guccione, entra Mazza.

80′ Esce Zanandrea ed entra Panizzi. E’ la quarta sostituzione operata da Troise.

75′ Punizione di Guccione dalla destra, tocco debole di Cheddira, Ginestra abbranca la sfera.

72′ Colpo di testa di Cognigni che non inquadra lo specchio. La Fermana resta in partita.

69′ Doppio cambio per Troise: escono Militari e Ganz, entrano Silvestro e Zibert.

66′ Meritato il vantaggio del Mantova, che continua a stazionare nella metacampo fermana in cerca del raddoppio.

65′ Gran botta di Zanandrea che mette i brividi a Ginestra ma finisce alto.

63′ Gooooool del Mantova!!!!!!!!!!!! Traversone basso di Gerbaudo dalla sinistra che raggiunge Guccione, lestissimo a spingere in rete da due passi.

56′ Biancorossi in avanti con una lunga azione manovrata, fino all’uscita in presa alta di Ginestra.

55′ Cartellino giallo per Saveljevs per intervento falloso a centrocampo.

47′ Mantova subito in avanti alla ricerca del gol.

46′ Cambio a centrocampo nelle fila del Mantova: esce Lucas, entra Saveljevs. Comincia la ripresa.

Primo tempo

45′ + 1′ Il primo tempo finisce qui. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro concede un minuto di recupero.

41′ Cognigni rovina addosso a Tosi in uscita. Attimi di nervosismo, poi la tensione si spegne.

40′ Punizione di Guccione che serve in area Milillo, ma il difensore è in fuorigioco.

35′ Il punteggio non si sblocca. Il Mantova prova a spingere, ma la Fermana si difende con ordine.

33′ Ammonito Lucas per fallo a centrocampo su Urbinati.

31′ La Fermana reclama il rigore per un cross di Mordini intercettato con la mano da Checchi. L’arbitro concede il corner.

29′ Bianchi mantiene ostinatamente il pallone e serve Ganz, tiro-cross dell’attaccante e palla che attraversa pericolosamente l’area di rigore.

27′ Ora il Mantova preme con maggior convinzione, marchigiani sempre attenti.

24′ Fermana ben organizzata anche se in 10. Difficile trovare varchi per i biancorossi.

23′ Ganz pericoloso con un diagonale che esce di poco.

19′ Guccione toccato duro, resta a terra e induce l’arbitro a interrompere il gioco. Poi si rialza, allarme rientrato.

17′ Ancora i biancorossi in avanti con un colpo di testa di Gerbaudo che termina alto.

16′ Bella azione del Mantova conclusa da Ganz con una debole girata di prima. Nessun problema per Ginestra.

14′ L’arbitro rimbrotta i due allenatori: “Non vi richiamo più!”.

12′ Primo corner per il Mantova. Guccione dalla bandierina, Scrosta si rifugia ancora in corner.

11′ La Fermana non sembra condizionata dall’inferiorità numerica.

8′ Sventola da fuori area di Sperotto, palla alta.

7′ Clamoroso: seconda ammonizione per Graziano (fallo su Guccione) e inevitabile cartellino rosso. Fermana in 10.

4′ Il Mantova, che attacca sotto la Te, prova a farsi più intraprendente. Intanto c’è il primo ammonito del match: è Graziano per una gomitata a Militari.

E’ il Mantova a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova in maglia bianca con banda rossa, Fermana in gialloblù. Terreno di gioco in cattive condizioni.