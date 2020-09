Calcio Serie C – Mantova, tesserato Cheddira. E Masiello raggiunge la squadra in montagna

MONTESE (MO) Seduta tecnico-tattica sia al mattino che al pomeriggio, ieri a Montese per il Mantova. In mattinata la truppa biancorossa ha ricevuto la visita del presidente Ettore Masiello, che ha assistito all’allenamento e si è intrattenuto con giocatori, allenatore e membri dello staff.

Nel frattempo la società ha comunicato l’avvenuto tesseramento dal Parma di Walid Cheddira, attaccante che già da un paio di settimane si allenava agli ordini di Emanuele Troise. Nato il 22 gennaio 1998 a Loreto, ma di origine marocchina, Chedira ha mosso i primi passi nel Loreto per poi mettersi in evidenza nella Sangiustese (Serie D): due le stagioni disputate nella formazione marchigiana, entrambe concluse in doppia cifra a quota 10 gol. Da qui il salto in C, prima nell’Arezzo e da gennaio nel Lecco. Tredici presenze coi toscani, solo due con i lombardi fino allo stop del campionato, nessun gol messo a segno. Con la maglia del Mantova, quindi, Cheddira cerca il suo primo acuto tra i professionisti.

Il soggiorno dei biancorossi sull’Appennino Modenese prosegue tra allenamenti, escursioni e un affiatamento generale che cresce di giorno in giorno. Il Mantova resterà a Montese per un’altra settimana. L’unica amichevole di cui si ha notizia si giocherà venerdì 18 settembre a porte chiuse a Cittadella contro i padovani di Serie B.