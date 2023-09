Ciclismo – Affini ritrova la maglia azzurra: parteciperà agli Europei in Olanda

Roma Scatterà domani la nona edizione dei Campionati Europei Strada, che si svolgerà nei Paesi Bassi, a Drenthe sino a domenica 24. Per cinque giorni la provincia olandese accoglierà gli oltre 850 partecipanti provenienti da 40 nazioni; 14 i titoli in palio. Diramate le convocazioni delle Nazionali italiane che prenderanno parte all’evento. Come avevamo preannunciato, è ufficiale il ritorno in maglia azzurra di Edoardo Affini. Nell’intervista della settimana scorsa il campione di Buscoldo, out invece ai recenti Mondiali, aveva detto di aver già parlato con il ct Bennati e di essere molto fiducioso. Mancava solo l’ufficialità, arrivata appunto ieri. Parteciperà al mixed relay giovedì (15.30-17.10) e alla gara in linea domenica (12.15-17). Niente crono individuale. Nella prova in linea Elite ai nastri di partenza ci sarà Filippo Ganna, che per questo evento concentrerà le sue energie sulla strada. Accanto a lui, a guidare un gruppo di corridori esperti, Matteo Trentin ed Elia Viviani. Sarà possibile vedere le gare in diretta televisiva su RaiSport HD e su Eurosport, la diretta streaming sarà invece fornita da RaiPlay, SkyGo, Now TV e DAZN. «È un gruppo composto da tanti elementi di esperienza – spiega il ct Daniele Bennati – ognuno con un ruolo importante e ben definito, e correrà con l’intento di supportare i nostri due punti di riferimento, Filippo Ganna e Matteo Trentin. E’ con noi anche Elia Viviani, un grandissimo campione sia su pista che su strada». «Purtroppo ho dovuto tenere conto di alcune defezioni – afferma il ct della cronometro Marco Velo – come quella del campione del mondo