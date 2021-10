Ciclismo Dilettanti – Challenge “Fiume Oglio”, a Calvatone la seconda prova

CALVATONE Tutto pronto a Calvatone (Cr) per la 71ª edizione del Gp Calvatone, test riservato agli Under 23 ed élite, che sarà valido quale seconda prova del trittico Fiume Oglio e le terre di confine (in foto la vittoria di Zurlo nel 2020, ndr). Più di 150 saranno gli atleti che si misureranno su un circuito cittadino di circa 3 km che dovrà essere ripetuto 37 volte sino a completare la distanza di 100 km.

A coordinare ogni momento di questo appuntamento, che richiamerà l’attenzione dei numerosi appassionati mantovani e che vedrà la bandiera a scacchi abbassarsi alle 14,30, vi saranno i dirigenti del Ciclo Club Cremona e quelli della Pro Loco di Calvatone.

Dopo l’avvio entusiasmante riscontrato nella gara di Bozzolo, ora si prosegue con una manifestazione che a pieno titolo può essere considerata una classica ed anche per questo sulla linea di partenza si presenteranno le formazioni più prestigiose della categoria. La maglia di leader del trittico, che si completerà con il Gp d’Autunno in programma martedì 19 ottobre ad Acquanegra sul Chiese, è indossata attualmente da Manlio Moro della Zalf Fior, vincitore della gara di Bozzolo. (b)