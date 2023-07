Ciclismo Esordienti – Gp Santi Martiri, sprint regale del mantovano Ludovico Affini

Casatico Il Gp Santi Martiri Coppa Comune di Marcaria Memorial Dario Offretti incorona il bresciano Andrea Gaffurini del Mazzano, vincitore della gara Esordienti del 1° anno, e il mantovano Ludovico Affini del Mincio Chiese, primo nella prova dei 2° anno. Un successo pieno si è rivelata la manifestazione di Casatico, che ha raccolto ampi consensi sia tra gli addetti ai lavori sia tra il numeroso pubblico presente lungo gli 8 km del circuito sul quale si sono disputare le due gare. Ottima, come da copione, la macchina organizzativa predisposta dai dirigenti dell’Uc Ceresarese che hanno potuto contare in primo luogo sull’entusiasmo e l’impegno del main sponsor Riccardo Belletti, consulente finanziario della Allianz Bank, e a seguire su quello dell’amministrazione comunale di Marcaria, del Comitato provinciale Fci e dei famigliari del campione del secolo scorso Dario Offretti. Inoltre un importante aiuto è giunto dall’Avis di Casatico, dell’Associazione Culturale La Senga, dal Coni e dal Centro Mantovano di Solidarietà “L’Arca”. Al via di ognuna delle due gare disputate si sono presentati un’ottantina di atleti, in rappresentanza di 35 formazioni provenienti dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana e dal Trentino. La manifestazione è stata l’atto inaugurale della tradizionale sagra dei Santi Martiri, patroni di Casatico, per questo prima del via don Giuseppe Frittoli ha proposto una brevissima riflessione abbinata alla benedizione di atleti e pubblico. Ad abbassare la bandiera a scacchi è stato il sindaco, Carlo Alberto Malatesta, che aveva al suo fianco per l’occasione Giuseppe Faugiana, delegato provinciale del Coni, Riccardo Belletti, main sponsor, Fausto Armanini, presidente provinciale Fci, Manuela Bortolotti e Gabriele Anghinoni, assessori del Comune di Marcaria, ed Enea Offretti. Viste le caratteristiche del tracciato, i favori dei pronostici erano tutti per i velocisti e grazie al duro lavoro compiuto dai compagni di squadra questi hanno potuto dire la loro sul rettilineo conclusivo. Gaffurini ed Affini, al suo primo centro stagionale, sono stati abili ai 250mt dal traguardo a scegliere i tempi giusti per uscire allo scoperto e per porre la loro zampata vincente. Il successo del portacolori del Mincio Chiese, tra l’altro cugino del professionista Edoardo Affini, si è trasformato nella tipica ciliegina sulla torta, visto lo spettacolo proposto nel corso delle due competizioni. Durante la cerimonia di premiazione, il Memorial Dario Offretti è stato assegnato al giovane campione locale Paolo Bocchi, altro atleta diretto dalla coppia Paolo Armanini e Stefano Battisti.

Paolo Biondo