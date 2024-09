Il lutto – Si è spento Gaetano Salvemini: fu attaccante dell’Acm dal 1966 al ‘68

Mantova Si è spento all’età di 82 anni, Gaetano Salvemini. Nato a Molfetta il 15 gennaio del 1942, Salvemini iniziò la propria carriera calcistica nel suo paese natale. Dopo di che ha vestito le maglie di Mestrina, Alessandria, Venezia, Inter, Como, Empoli, Lucchese, Siena e Mantova. In riva al Mincio approdò nel 1966 e rimase per due anni, riuscendo a totalizzare 39 presenze e due sole reti. Gol che rimarranno nella storia visto che le segnò nello stesso anno (1967) con Inter e Bologna, una partita dietro l’altra. Dopo l’ultima parentesi all’Empoli, decise di appendere gli scarpini al chiodo e di dedicarsi alla carriera da allenatore. Dal ’78 al 2001 iniziò a girovagare per l’Italia, collezionando ben 12 panchine. Empoli (dove debuttò in Serie A), Reggio Emilia, Ferrara, Terni, Bari (conquistò la promozione in A nell’89-89; la Mitropa Cup un anno dopo), Cesena, Palermo, Genova, Lucca, Cremona e Monza sono le città in cui ha allenato. Salvemini si è spento ieri all’Ospedale di Guastalla.