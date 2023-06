Ciclismo – Fine settimana da urlo fra strada ed Mtb a Cavriana, Gazoldo e San Benedetto Po

Cavriana Con il 4° Trofeo Autotrasporti Benedetti”, in programma oggi a Cavriana dalle ore 16, si aprirà un fine settimana denso di appuntamenti e dove a farla da padrona per il ciclismo giovanile mantovano saranno la strada e l’Mtb. Nella nota località collinare, grazie all’impegno profuso dal Gc Cavrianese “D. Darra, che avrà la collaborazione del Comitato provinciale Fci ed il patrocinio del Comune, di scena vi saranno più di cento Giovanissimi. Le sei gare in programma si terranno su un circuito di 1 km, ricavato nella zona dell’impianto sportivo di tamburello, ombreggiato, e che presenterà al proprio interno una breve asperità che metterà a dura prova la condizione di forma di tutti i partecipanti. Tra i protagonisti i baby dei team mantovani ovvero Mincio Chiese, Ciclo Club 77, Allgor Tatobike, gli Amici del Pedale Rivaltese e il Gioca in bici Oglio Po. Sarà anche la sesta prova del Memorial “D. Darra” e al tempo stesso varrà per l’assegnazione del titolo di campione provinciale di categoria maschile e femminile. Sempre oggi, ma a Farra di Soligo (Tv), la vice campionessa italiana della pista, la juniores Maddalena Lodi Rizzini del Ciclismo Insieme, sarà schierata al via della cronosquadre che sarà valida per l’assegnazione del titolo veneto della specialità. Domani saranno ben tre gli appuntamenti in programma in terra mantovana. Al mattino a Gazoldo degli Ippoliti si terrà a partire dalle ore 9 il 21° Memorial Alberto Coffani, manifestazione riservata a Esordienti e Allieve e che porterà la firma del Pedale Castelnovese. Potrà contare anche sulla collaborazione del Comune e del Comitato provinciale Fci. Sulla linea di partenza di questo prestigioso appuntamento, valido sia come tappa del Trofeo Rosa, rassegna di ciclismo femminile interregionale, sia come prima prova del Trittico Rosa “Dalla Postumia al Mincio”, si porteranno circa 150 atlete e a difendere i colori mantovani vi saranno le ragazze del Gioca in bici Oglio Po, le esordienti Sara Moreni e Irene Ferrari e l’allieva Maria Acuti, attuale leader del Trofeo Rosa. Le due gare si terranno su un circuito di 3 km da ripetere più volte in virtù della categoria d’appartenenza. Sempre domani, ma a San Benedetto Po al Campo Bike Park, per la regia del Chero Group Team Sfrenati, due saranno i momenti dedicati alla specialità dell’Mtb Xco. Il primo ovvero il 3° Trofeo Comune di San Benedetto Po alle 10 avrà come protagonisti 130 Giovanissimi, che su un circuito di 1 km cercheranno di conquistare anche i punti della quarta prova della Junior Cup Mtb Avis. Il team del presidente Dino Gasparini potrà contare sulla collaborazione del Comitato provinciale Fci e del Comune. Protagonisti Chero Group, Mtb Novagli, Sporteven ed Mtb Santa Maria. A partire dalle 15.30 e su un tracciato di 3,500 km in palio vi sarà il 2° Trofeo “Il Sogno di Vasco”. Ben 150 atleti lotteranno per la vittoria, la maglia di campione provinciale e per i punti della quinta prova del Circuito Lombardia. I team mantovani Mtb Novagli, Chero Group e Sporteven punteranno a lasciare il segno. Per il resto della pattuglia da segnalare che l’U 23 Gianluca Cordioli del Sissio Team tra oggi e domani porterà a termine il Giro Next Gen. Gli juniores della Biesse Carrera vanno ad Albano Sant’Alessandro (Bg) e quelli del Biringhello ad Asti. Al campionato regionale di Sondrio saranno presenti gli allievi del Mincio Chiese, mentre gli esordienti andranno a Castelnuovo Rangone (Mo).

Paolo Biondo