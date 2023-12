Adozioni internazionali più facili anche in Lombardia

MANTOVA È stata approvata nell’aula del consiglio regionale la mozione della Lega in merito alla stipula della convenzione con la Regione Piemonte per le adozioni internazionali. Il tema evidenzia le difficoltà nelle procedure e nelle lungaggini nelle adozioni internazionali, «che comportano tempi e costi a carico delle coppie adottanti. Credo infatti – commenta il consigliere leghista Alessandra Cappellari – che nel nostro paese il sistema delle adozioni pubblico-privato debba essere riconsiderato secondo le esigenze dei minori e delle coppie nello scenario nazionale e internazionale».

Per Cappellari è invece «importante gestire in maniera diversa questi iter sostenendo le famiglie su tempistiche e burocrazia contrastando la crescente sfiducia sulle pratiche adottive».

Per questo motivo, su sollecito di associazioni e famiglie, analizzando le varie iniziative intraprese nel panorama italiano, si è constatato come la Regione piemontese abbia istituito l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Arai) col compito di supportare le adozioni internazionali nei paesi di provenienza dei minori al quale hanno già aderito anche altre Regioni italiane.

«Con la sottoscrizione di questa convenzione le coppie residenti nelle Regioni aderenti potranno conferire l’incarico per lo svolgimento delle procedure di adozione internazionale al servizio regionale per le adozioni internazionali piemontese» conclude.