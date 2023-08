Ciclismo giovanile – Bertelli e Ferreira (Novagli) agli Europei di Mtb

Mantova Anche nell’mtb sono arrivate grandi soddisfazioni per i colori mantovani nell’ultimo fine settimana agonistico di luglio. Venerdì sera, a Ghisalba (Bg), nella specialità short treck, Giulia Bertelli dell’Mtb Novagli si è classificata 4ª dopo essere stata danneggiata dal comportamento scorretto di un’avversaria. Il giorno seguente, sempre sul tracciato bergamasco, Adriano Ferreira si è piazzato al 5° posto tra gli allievi, mentre la compagna Bertelli ha colto il successo. Domenica, a Roè Volciano, nel Gp degli Ulivi specialità crosscountry, penultima prova del Trofeo Lombardia – Trofeo Francesconi, Giulia è giunta 2ª aggiudicandosi definitivamente la maglia di leader del Circuito della Leonessa. Adriano ha vinto e conquistato pure lui la maglia di leader. I due giovani atleti dell’Mtb Novagli saranno tra i protagonisti dei Campionati Europei che si svolgeranno in Toscana da domani al 6 agosto: vestiranno la maglia dello Speed Bike Rocks nella prova del Team Relay, unitamente a Mattia Bignami; mentre nelle altre specialità difenderanno i colori della propria società.

Soddisfazioni anche per gli atleti del Chero Group Team Sfrenati impegnati a Valdidentro (So) e Telve (Tn). Lorenzo Allodi ha conquistato un ottimo quinto posto assoluto nell’Alta Valtellina Bike Marathon di 100km. Mentre nella Valsugana Wild Ride, Filippo Melzani si è imposto negli M4 e Orietta Tosadori nelle Woman3; Luca Vendetti è giunto terzo negli M3, quarto Daniel Vincenzi e quinto Federico Bartoli tra gli elitesport.

Dagli sterrati alla pista, scattano oggi sul velodromo di Forlì i Campionati Italiani per le categorie esordienti e allievi, con Irene Ferrari e Maria Acuti del Gioca in bici Oglio Po, Sergio Ferrari e Federico Saccani del Mincio Chiese.