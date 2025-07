Ciclismo – Numeri da record alla notturna tipo pista di Guidizzolo

Guidizzolo Simone Bolzoni del Mincio Chiese e Silvia Iori del Chero Piping Team Sfrenati sono gli Allievi che giovedì sera a Guidizzolo hanno posto la loro firma sull’albo d’oro del 32° Trofeo Pro Loco. Entusiasmo ed emozioni hanno fatto da cornice alla notturna tipo pista, allestita con la tradizionale professionalità dai dirigenti del Ciclo Club 77, che ha visto come protagonisti circa 250 tra Giovanissimi della G4, G5 e G6; Esordienti del 1° e 2° anno e Allievi, maschi e femmine. Visto il numero record di partecipanti è stato modificato il programma di base e di conseguenza, delle sei gare tradizionalmente previste, ne sono invece state disputate 10 a seguito dello sdoppiamento di quattro categorie. In cabina di regia, oltre al team del presidente Claudio Cervi e del ds nonché consigliere regionale Fci Adriano Roverselli, si sono posti anche la Pro Loco con in prima fila il presidente Michele Pezzaioli, il Comune di Guidizzolo e il Comitato provinciale Fci, presente con il presidente Fausto Armanini, il vice Giovanni Comparin, anche direttore di corsa, e i consiglieri Franco Favalli, Stefano Lodi Rizzini e Giorgio Papa. Anche gli atleti mantovani hanno fatto la loro parte nelle varie gare disputate. Oltre ai già citati vincitori Bolzoni e Iori, la piazza d’onore è andata a Marlon Quiroga Ramas dell’Allgor Tatobike, Francesco Favalli dello Sporteven nella G4, Viola Mazzola del Ciclo Club 77 nella G6 e Giulio Zunica del Mincio Chiese tra gli Esordienti del 1° anno. Sul terzo gradino del podio, invece, sono saliti Alessio Azzolini dello Sporteven nella G6; Matteo Oliviero del Mazzano tra gli Esordienti del 1° anno e Daniele Ronda del Feralpi Monteclarense tra gli Allievi. A questi vanno aggiunti i risultati conquistati nella top six dai mantovani: al 4° posto Leonardo Mai del Mincio Chiese e Luca Pavani dello Sporteven nella G6 e Marco Casciano del Mazzano tra gli Esordienti del 1° anno. Il 5° posto l’hanno colto Jhonan Astone dell’Allgor Tatobike nella G5 e Mattia Crovetti del Mincio Chiese tra gli Allievi. Infine il 6° è andato a Samuel Arena del Mincio Chiese nella G4; Lorenzo Soriani del Chero Piping Team Sfrenati nella G6​ Matteo Raisi dello Sporteven tra gli esordienti del 2° anno. (bio)