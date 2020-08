Gabriele Bellodi in ritiro col Milan: “Non me l’aspettavo”

MILANO Reduce dall’annata trionfale col Crotone, culminata con la promozione in A, il difensore mantovano Gabriele Bellodi è stato chiamato a reindossare la sua maglia del cuore: quella del Milan. Gabriele, 20 anni il prossimo 2 settembre, è stato convocato per domani a Milanello, per sottoporsi a tutti i test anti-Covid ed aggregarsi al gruppo da martedì agli ordini di Stefano Pioli. Bellodi è legato al Milan fino al 2023, ma questa chiamata è giunta a sorpresa: «Ci speravo ma non troppo – ci ha rivelato ieri – . So che vorrebbero mandarmi in prestito in un’altra squadra, per farmi fare esperienza. Ma mi hanno spiegato che in questi primi giorni c’è bisogno di difensori. E allora eccomi qui. Sono molto felice e darò il massimo come sempre».