La VOCE dei tifosi, racconti dai gradoni dello stadio: Carrarese-Mantova

di Chiara Sanguanini

Pasqua 1987: il Mantova sta perdendo a Trento 2 a 0 e gioca male. Manca pochissimo alla fine, quando un tifoso davanti a me si volta e, parlando con una evidente zeppola, esclama festante “Uhe, la Cararese l’ha pers, s’al Mantua al vinc, sema salvi”.

Da allora per me la Carrarese è un mito: “L’è simpatica” con la szeppola.

La partita.

Personaggi e interpreti:

Renata, che interpreta Renata

Una nonna

Bice

Tifoso incitante (ti)

Tifoso tremolante (tt)

Tifoso accomodante (ta)

Tifoso ottimista (to)

Tifoso faceto (tf)

Tifoso critico e colto (tc)

tifoso disfattista (td)

tifoso e basta (t)

Sceneggiatura: prima scena – ingresso

Renata: “Stadio da terzo mondo, inadeguato anche per una eccellenza”

t: “Perchè?”

Renata: “perchè siamo seduti su gradini di cemento con muschi e licheni; almeno fosse marmo, visto che qui non manca”

Seconda scena – primo tempo

Nonna: “sereni e positivi, forza Mantova sempre!”

tc: “Basta giocare a palla indietro; buttatela avanti qualche volta”

td: “Fuori casa siamo nulli”

t: “Partiti molto male, adesso stiamo prendendo le misure”

td: “Per ora male, male. In trasferta facciamo veramente hahare”

Renata: “Partita brutta come lo stadio”

Tt: “Mamma mia che tristezza oggi vederli giocare!”

t: “Meriteremmo di perdere, ma Festa ci ha salvato tre volte”

tf: “Questa prestazione, sotto il profilo tattico, è un esempio di equilibrio tra fase difensiva e offensiva; un Mantova che sa mantenere il controllo del gioco in ogni zona del campo. Ah, ah, ah”

Terza scena – intervallo

Nonna: “Forza, forza, forza Mantova???”

ti: “Dai, fuori i cocones!”

t: “Poi Samp, Palermo, Cremo, Sassuolo… Auguri”

to: “Io però, resto fiducioso”

to esagerato: “Pensa se tra quattro partite, siamo lassù… non succede ma se succede…”

tt: “Maria Santissima, che tristezza! Sono penosi!”

Quarta scena – secondo tempo

Nonna: “Dai che siete stati bravi comunque”

ti: “Alora fema gol o no? Svegliaaaa!”

t1: “Ma cosa suced? Il Var?”

t2: “Ma i s’ha dat rigore!”

t3: “Parat… GOOOOOOL! Man-cu-so-ooo”

tc: “Questo è un tiro ad effetto alla Shingo Tamai”

tc2: “Tiro rotante”

t: “E’ durato poco il vantaggio, solo due minuti”

ta: “Ma cosa volete da questa squadra? Guardate che in campo ci sono anche gli altri…”

tf: “Gne gne gne! I nostri sono marmorei come voleva il mister… non si muovono”

tt: “Ma noooo!!! Festa, cosa combini?”

Bice: “Ma è gol per loro?”

t: “No, no, aspetta… Redolfi santo subito! Ha salvato sulla linea!”

tc: “Solita festata di Festa”

ta: “Però ha parato il parabile…”

Bice: “Dai Bragantini, avanti, avanti. Qual è Bragantini?”

t: “Il 30”

Bice: “Può segnare solo lui”

E infatti…

Quinta scena – dopo partita

tt: “E’ stata angosciante”

tf: “Un punto tiene su le braghe”

to: “Tranquilli, tre punti a Marassi”

tc: “Come no!”

Nonna: “Siate fiduciosi”

tc: “500 passaggi per due tiri in porta!”

ta: “Eh, criticate sempre, siete i soliti occasionali”

to: “Il bicchiere oggi è per tre quarti pieno: buon punto e tanta manna”

tf: “Ho stricà al cul fin in ultim… ma quel ca cunta l’è al punt”

La Cararese?

La Cararese l’ha paregìà.

Forza Mantova