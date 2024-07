Pallavolo serie A3 – Gabbiano, esordio in casa con i Diavoli Rosa. Fattori: “Dobbiamo partire subito col piede giusto”

Bologna Alla tre giorni che Lega Pallavolo ha organizzato per le premiazioni della stagione passata, il volley mercato e la presentazione dei calendari, non poteva mancare per la serie A3, e per la seconda volta, il Gabbiano Mantova. Allo Zanhotel Centergross di Bentivoglio (Bo), alla presenza del presidente Paolo Fattori, del direttore sportivo Nicola Artoni e del dirigente Carlo Montanari, vi è stata stata anche la premiazione con il “Costa-Anderlini” del confermato tecnico Simone Serafini, come miglior coach della stagione 2023/24 in A3 Credem Banca. Nel corso della manifestazione sono state rese note anche le date della nuova annata, oltre ai calendari. Il Girone Bianco del Gabbiano inizierà il 20 ottobre, con la sfida interna ai Diavoli Rosa Brugherio: da segnalare che gli incontri in casa al PalaSguaitzer si giocheranno alla domenica alle ore 17. Non ci saranno turni infrasettimanali. Le prime quattro formazioni del Girone Bianco disputeranno il primo turno di Coppa Italia l’8 gennaio mentre la Final Four si giocherà in sede da stabilire il 22-23 febbraio. La Supercoppa, con la formula della passata stagione, si giocherà a fine marzo. Le prime otto formazioni dei Gironi Bianco e Blu proseguono il cammino nei play off per incrociarsi, quattro per girone, nel turno successivo dopo le sfide all’interno dei singoli gironi. Le due formazioni che arriveranno alla finale saranno promosse in serie A2. Le ultime due del Girone Bianco e le ultime tre di quello Blu (a 11 squadre) faranno un girone all’italiana con le ultime due che retrocederanno in B. Positivi i commenti del presidente Fattori e del ds Artoni: «Abbiamo all’inizio tre gare abbordabili – commenta il massimo dirigente – Ci permetteranno di amalgamare la squadra che per metà è nuova, unitamente alle amichevoli pre-campionato. Poi cominciano le difficoltà con San Giustino e Acqui Terme. Possiamo partire bene sfruttando il calendario».

Sulla stessa lunghezza d’onda il ds Artoni: “Un inizio sulla carta abbordabile con Brugherio, Savigliano e Ancona. Sulla carta abbiamo la possibilità di partire col piede giusto per essere protagonisti anche la prossima stagione». Ancora un mese di vacanze, poi la squadra si radunerà il 21 agosto.

Il roster del Gabbiano: Andrea Miselli (C), Raul Parolari (S), Alberto Baldazzi (S), Luca Tauletta (C), Riccardo Scaltriti (S), Andrea Marini (L), Roberto Pinali (S), Jacopo Ferrari (C), Niccolò Antonio Depalma (P), Duccio Bini (L), Matteo Zanini (C), Edoardo Gola (S), Murilo Massafeli Iasi Pedroso (S), Mattia Catellani (P).

Sergio Martini